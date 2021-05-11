Nissan зафиксировала рекордный годовой убыток из-за пандемии, нехватки чипов
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ТОКИО, 11 мая (Рейтер) - Nissan Motor Co отчиталась во вторник о рекордном годовом убытке, поскольку пандемия коронавируса ударила по продажам автомобилей, а глобальный дефицит полупроводников заставил компанию сократить производство.
Операционный убыток третьего по величине автопроизводителя Японии увеличился за год, закончившийся в марте, до 150,65 миллиарда иен ($1,38 миллиарда) по сравнению с убытком в размере 40 миллиардов иен годом ранее. При этом компания прогнозировала убыток на уровне 205 миллиардов иен.
($1 = 108,8400 иены)
(Эйми Ямамитц. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html