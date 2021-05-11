Евро растет на фоне улучшения экономических настроений, доллар в минусе

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ЛОНДОН, 11 мая (Рейтер) - Евро вырос во вторник, колеблясь вблизи максимума 2,5 месяцев, после того, как данные показали, что индекс настроений немецких инвесторов в мае вырос до самого высокого уровня с начала пандемии COVID-19.

Рассчитываемый ZEW индекс экономических настроений вырос до 84,4 пункта в мае с 70,7 пункта месяцем ранее. Экономисты ожидали показатель на уровне 72 пунктов.

"Инвесторы явно настроены более оптимистично благодаря улучшению темпов вакцинации в Германии и в остальной части еврозоны", - говорится в записке аналитиков Scotiabank.

Евро вырос на 0,31% до $1,2165 к 15:30 МСК, почти достигнув максимального с 26 февраля значения в $1,2179, зафиксированного в понедельник.

Рост курса евро также связан с ослаблением доллара, поскольку инвесторы ждут комментариев относительно денежно-кредитной политики ФРС США в преддверии публикации данных об инфляции в среду.

Инвесторы во вторник ждут выступлений членов правления Федеральной резервной системы США Джона Уильямса (в 17:30 МСК) и Лейл Брейнард (в 19:00 МСК).

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,15% до 90,077​.

"Большой вопрос заключается в том, будет ли ФРС комфортно продолжать мягкую денежно-кредитную политику, - сказал Мо Сионг Сим из Bank of Singapore. - Если инфляция вырастет больше, чем ожидает ФРС... что тогда будет делать ФРС?"

Рынок ждет публикации данных о потребительских ценах в США в среду, чтобы определить, растет ли инфляционное давление, которое может способствовать росту доходности казначейских гособлигаций США и замедлить падение доллара, говорят некоторые трейдеры.

Рынки ожидают, что инфляция в США в годовом исчислении в апреле составила 3,6%.

"Осси" подорожал на 0,05% до $0,7834​. Новозеландский доллар снизился на 0,08% до $0,7268​.

(Сайкат Чаттерджи при участии Стэнли Уайта и Тома Уэстбрука. Перевод Калеба Дэвиса. Редактор Анна Козлова)

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