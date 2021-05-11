Прирост населения Китая и рождаемость снизились до исторического минимума

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ПЕКИН, 11 мая (Рейтер) - Население Китая росло самыми медленными темпами с 1950-х годов из-за снижения рождаемости, что ставит под сомнение способность Пекина управлять экономикой в условиях старения населения.

Перепись проводится в КНР раз в десять лет, и итоги переписи 2020 года опубликованы во вторник.

Прирост населения Китая уже был низким с момента введения политики "одна семья - один ребенок" в конце 1970-х годов, и данные показали продолжение тренда: за последнее десятилетие количество людей в материковом Китае увеличилось на 5,38% до 1,41 миллиарда человек. Это наименьший прирост с начала современных переписей населения в 1953 году.

Данные показали, что в 2020 году коэффициент рождаемости составил 1,3 ребенка на женщину, что соответствует уровню в стареющих обществах, таких как Япония и Италия. Источником беспокойства китайских руководителей является то, что вторая по величине экономика мира, возможно, уже находится в состоянии необратимого сокращения населения, не успев достичь высокого уровня благосостояния домохозяйств, наблюдаемого в странах G7.

Китай также не выполнил поставленную в 2016 году задачу увеличить численность населения примерно до 1,42 миллиарда человек к 2020 году при уровне рождаемости около 1,8. В 2016 году Китай модернизировал политику "одна семья - один ребенок", разрешив семьям иметь максимум двух детей.

"Исходя из тенденции развития народонаселения в последние годы, рост населения будет замедляться и дальше", - сказал Нин Цзичжэ, глава Национального бюро статистики.

"Население Китая достигнет пика в будущем, но конкретное время пока неясно. По оценкам, в ближайшем будущем общая численность населения Китая составит более 1,4 миллиарда человек", - сказал Нин.

(Кевин Яо и Райан Ву при участии Лянпин Гао, Стеллы Цю и Чен Ленга. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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