Банк JPMorgan вернет всех сотрудников в Англии обратно в офисы -- записка
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ЛОНДОН, 11 мая (Рейтер) - Банк JPMorgan ускоряет процесс возвращения сотрудников в Англии с удаленной работы: с 21 июня весь персонал отделений будет работать хотя бы часть недели из офиса, говорится в служебной записке, оказавшейся в распоряжении Рейтер.
Американский кредитор по-прежнему будет ограничивать заполняемость главных офисов - в Лондоне и Борнмуте - 50 процентами.
"Мы ожидаем, что в течение следующих недель после июньской даты все сотрудники в Англии будут работать из офиса согласно графику", - сообщил банк. Кредитор также добавил, что сообщит персоналу о планах открытия офисов в Шотландии, как только будут приняты четкие решения относительно ограничений.
Об изменениях в работе банка первым сообщило издание Financial News.
(Лоуренс Уайт. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html