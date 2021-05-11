THG привлекла более $1 млрд в результате доразмещения акций, в том числе $730 млн от SoftBank

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ЛОНДОН (Рейтер) - Компания THG Plc, занимающаяся электронной коммерцией в сфере красоты и потребительских товаров, привлекла более $1 миллиарда в виде нового акционерного капитала, включая $730 миллионов со стороны японской SoftBank Group.

Сделка дает SoftBank долю чуть менее 10% в манчестерской компании, ранее известной как The Hut Group, и возможность инвестировать еще $1,6 миллиарда в технологическое подразделение THG - THG Ingenuity.

Цена размещения составила 596 пенсов за акцию, а заявки превысили предложение. THG привлекла в общей сложности $320 миллионов от других инвесторов. Акции компании выросли на 12,3% к 16.44 МСК, ранее в ходе сессии подскочив на 19%.

THG сообщила, что планирует выделить THG Ingenuity, которая предоставляет услуги электронной коммерции другим компаниям, в отдельную компанию в течение следующих 15 месяцев. После этого SoftBank сможет реализовать свой опцион на инвестирование в этот бизнес. В этом случае SoftBank сможет инвестировать в него $1,6 миллиарда, что даст японскому конгломерату долю в 19,9% в THG Ingenuity.

(Нандакумар Д в Бангалоре, Рейчел Армстронг и Анна Иррера. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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