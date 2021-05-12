Риторика ФРС сдерживает доллар, в фокусе - данные об инфляции США

Новости





СИНГАПУР, 12 мая (Рейтер) - Доллар держался вблизи минимума двух с половиной месяцев по отношению к основным валютам в среду в преддверии выхода данных об инфляции в США, поскольку трейдеры были уверены в том, что Федеральная резервная система сохранит стойкость своей позиции.

Аналитики ожидают резкого подъема потребительских цен в годовом исчислении - на 3,6%, в связи с низкой базой апреля прошлого года. В месячном исчислении ожидается рост на 0,2%.

Ускорение роста цен могло оказать давление на ФРС и побудить регулятора рассмотреть повышение процентных ставок, что способствовало распродаже чувствительных к ставкам акций технологических компаний на этой неделе. Но неоднократные обещания ФРС успокоили валютные рынки. Уход инвесторов от риска также помог американской валюте немного подрасти, в то время как на рынках акций сохранялось понижательное давление.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,24% до 90,357​ к 09:02 МСК. В паре с евро доллар коснулся в ходе утренних торгов минимума за более чем два месяца, благодаря сильным экономическим данным ЕС.

"Осси" подешевел на 0,57% до $0,7795​. Новозеландский доллар снизился на 0,67% до $0,7225​.

Фунт стерлингов опустился на 0,16% до $1,4119​. Японская иена подешевела на 0,23%​ в паре с долларом до 108,86 иены.

"До тех пор пока на фондовом рынке не произойдет более радикальной коррекции, доллар вряд ли получит преимущество в качестве валюты-убежища", - сказал Родриго Катрил из National Australia Bank.

"Все остальные говорят, что сейчас не время (для сворачивания стимулов) ... и это не оказывает поддержки доллару".

(Том Вестбрук, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html