Toyota ожидает роста прибыли по мере окончания пандемии и дефицита микрочипов

Новости





ТОКИО, 12 мая (Рейтер) - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp в среду сообщил, что ожидает увеличения операционной прибыли в этом году по мере восстановления продаж и устранения нехватки микрочипов.

По прогнозу компании, в текущем финансовом году, начавшемся 1 апреля, она сможет продать 10,55 миллиона автомобиля - на 6,4% больше, чем в предыдущем году.

Операционная прибыль, согласно корпоративному прогнозу, вырастет на 13,8% до 2,50 триллиона иен ($22,97 миллиарда). Аналитики в среднем ожидают, что показатель составит 2,65 триллиона иен.

Toyota, крупнейший автопроизводитель в мире по объему продаж , почти удвоила операционную прибыль в прошлом квартале до 689,8 миллиарда иен, опередив прогноз рынка на уровне 641,5 миллиарда иен.

Акции Toyota подорожали на 1,8% к 08:08 МСК.

($1=108,8400 иены)

(Эйми Ямамитцу. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html