Японские индексы снизились в отсутствие поддержки со стороны ЦБ

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An employee of the foreign exchange trading company works in front of monitors showing Japan
An employee of the foreign exchange trading company works in front of monitors showing Japan's Nikkei share average and the Japanese yen exchange rate against the U.S. dollar at a dealing room in Tokyo, Japan November 9, 2020. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО, 12 мая (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, поскольку инвесторы воздерживались от крупных сделок на фоне отсутствия поддержки рынка со стороны Банка Японии, несмотря на резкое падение индексов накануне.

Индекс Nikkei снизился на 1,61% до 28.147,51 пункта. В ходе сессии индикатор опускался до минимальной отметки более чем за три месяца. Более широкий индекс Topix снизился на 1,47% до 1.877,95 пункта.

"Есть опасения относительно восстановления азиатских экономик на фоне роста числа случаев заражения COVID-19, особенно на Тайване", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

"Кроме того, Банк Японии до сих пор не подал никаких сигналов поддержки рынка. Это разочаровало инвесторов", - добавил он.

Лидерами снижения стали бумаги Pacific Metals Co Ltd, Mitsui E&S Holdings Co Ltd и Nissan Motor Co Ltd, подешевевшие на 15,06​%, 14,09% и 10,04% соответственно. Подъем возглавили акции Sharp Corp, Tosoh Corp и Tokai Carbon Co Ltd, подорожавшие на 6,43%, 4,41% и 4,23% соответственно.

Акции SoftBank Group подешевели на 3,45%. Компания после закрытия японского рынка сообщила о получении прибыли в размере 4,99 триллиона иен ($45,88 миллиарда) в прошлом финансовом году.

Котировки Nissan Motor рухнули на 10,04% после худшего, чем ожидалось, прогноза на текущий фингод.

Бумаги Toyota Motor подорожали на 2,18%. Крупнейший в мире автопроизводитель ожидает роста операционной прибыли в текущем году на 14%.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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