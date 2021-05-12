Японские индексы снизились в отсутствие поддержки со стороны ЦБ
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ТОКИО, 12 мая (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, поскольку инвесторы воздерживались от крупных сделок на фоне отсутствия поддержки рынка со стороны Банка Японии, несмотря на резкое падение индексов накануне.
Индекс Nikkei снизился на 1,61% до 28.147,51 пункта. В ходе сессии индикатор опускался до минимальной отметки более чем за три месяца. Более широкий индекс Topix снизился на 1,47% до 1.877,95 пункта.
"Есть опасения относительно восстановления азиатских экономик на фоне роста числа случаев заражения COVID-19, особенно на Тайване", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.
"Кроме того, Банк Японии до сих пор не подал никаких сигналов поддержки рынка. Это разочаровало инвесторов", - добавил он.
Лидерами снижения стали бумаги Pacific Metals Co Ltd, Mitsui E&S Holdings Co Ltd и Nissan Motor Co Ltd, подешевевшие на 15,06%, 14,09% и 10,04% соответственно. Подъем возглавили акции Sharp Corp, Tosoh Corp и Tokai Carbon Co Ltd, подорожавшие на 6,43%, 4,41% и 4,23% соответственно.
Акции SoftBank Group подешевели на 3,45%. Компания после закрытия японского рынка сообщила о получении прибыли в размере 4,99 триллиона иен ($45,88 миллиарда) в прошлом финансовом году.
Котировки Nissan Motor рухнули на 10,04% после худшего, чем ожидалось, прогноза на текущий фингод.
Бумаги Toyota Motor подорожали на 2,18%. Крупнейший в мире автопроизводитель ожидает роста операционной прибыли в текущем году на 14%.
(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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