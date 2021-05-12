Авторынок РФ вырос в апреле почти в 4 раза в сравнении с "черным апрелем" 20г -- АЕБ

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МОСКВА, 12 мая (Рейтер) - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), ведущая статистику продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, сообщила в четверг о росте продаж в апреле 2021 года на 290,4%, или в 3,9 раза, до 151.964 штук.

Такой рост объясняется очень низкой базой апреля 2020 года, когда российские власти ввели всеобщий карантин из-за эпидемии коронавируса. Его условия включали закрытие автосалонов в ряде ключевых регионов, АЕБ назвала этот месяц "черным апрелем".

За первые четыре месяца продажи автомобилей выросли на 24,3% до 515.934 штук.

"Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле", - говорится в сообщении АЕБ со ссылкой на председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля.

В 2020 году продажи снизились на 9,1% до 1,52 миллиона штук, и АЕБ прогнозирует, что в 2021 году рынок вырастет на 2,1% до 1,63 миллиона автомобилей.

"Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки", - сказал Штэрцель.

(Глеб Столяров. Редактор Максим Родионов)

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