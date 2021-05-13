Уолл-стрит снижается из-за резкого ускорения инфляции

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12 мая (Рейтер) - Индексы Уолл-стрит снижаются в среду после того, как превысившие прогнозы данные об инфляции в США вызвали опасения об ужесточении денежно-кредитной политики.

Данные министерства труда показали, что в апреле потребительские цены в США выросли максимально почти за 12 лет из-за повышенного спроса на фоне открытия экономики. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены выросли на 0,9% - максимально с апреля 1982 года.

Денежные рынки США ждут повышения ставок на четверть процентного пункта к концу 2022 года после более сильного, чем ожидалось, ускорения инфляции в апреле.

"Есть неопределенность вокруг того, как долго инфляция будет существовать в рамках текущего восстановления экономики, потому что мы можем наблюдать рост цен на жилье, сырьевые товары во всем мире и усиление спроса на товары и услуги", - сказал Брайан Вендиг из MJP Wealth Advisors в Вестпорте, штат Коннектикут.

"Неопределенность вокруг траектории ставок и инфляции заставляет инвесторов пересматривать свои портфели, особенно в технологических акциях и других бумагах, которые в прошлом году показывали очень хорошую динамику".

К 17:51 МСК индекс Dow Jones снизился на 0,93% до 33.950,66 пункта, индекс S&P 500 - на 1,20% до 4.102,33​ пункта, а Nasdaq - на 1,91% до 13.133,86 пункта.

Акции банков, которые обычно показывают динамику лучше рынка в условиях роста процентных ставок, прибавили 1,1%. Энергетический сектор вырос на 1,4% на фоне подъема цен на нефть примерно на 1%. [O/R]

(Медха Сингх и Срутхи Шанкар в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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