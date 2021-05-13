Уолл-стрит снижается из-за резкого ускорения инфляции

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FILE PHOTO: The Charging Bull statue, also known as the Wall St. Bull, is pictured in the financial district in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., September 9, 2020. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo
FILE PHOTO: The Charging Bull statue, also known as the Wall St. Bull, is pictured in the financial district in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., September 9, 2020. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

12 мая (Рейтер) - Индексы Уолл-стрит снижаются в среду после того, как превысившие прогнозы данные об инфляции в США вызвали опасения об ужесточении денежно-кредитной политики.

Данные министерства труда показали, что в апреле потребительские цены в США выросли максимально почти за 12 лет из-за повышенного спроса на фоне открытия экономики. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены выросли на 0,9% - максимально с апреля 1982 года.

Денежные рынки США ждут повышения ставок на четверть процентного пункта к концу 2022 года после более сильного, чем ожидалось, ускорения инфляции в апреле.

"Есть неопределенность вокруг того, как долго инфляция будет существовать в рамках текущего восстановления экономики, потому что мы можем наблюдать рост цен на жилье, сырьевые товары во всем мире и усиление спроса на товары и услуги", - сказал Брайан Вендиг из MJP Wealth Advisors в Вестпорте, штат Коннектикут.

"Неопределенность вокруг траектории ставок и инфляции заставляет инвесторов пересматривать свои портфели, особенно в технологических акциях и других бумагах, которые в прошлом году показывали очень хорошую динамику".

К 17:51 МСК индекс Dow Jones снизился на 0,93% до 33.950,66 пункта, индекс S&P 500 - на 1,20% до 4.102,33​ пункта, а Nasdaq - на 1,91% до 13.133,86 пункта.

Акции банков, которые обычно показывают динамику лучше рынка в условиях роста процентных ставок, прибавили 1,1%. Энергетический сектор вырос на 1,4% на фоне подъема цен на нефть примерно на 1%. [O/R]

(Медха Сингх и Срутхи Шанкар в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy