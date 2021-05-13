Доллар отстаивает позиции, завоеванные после неожиданного роста инфляции в США

Новости





ЛОНДОН, 13 мая (Рейтер) - Доллар удерживает позиции в четверг, в то время как более рисковые валюты снизились, продолжив тренд предыдущей сессии, когда неожиданный сильный рост потребительских цен в США усилил опасения относительно долгосрочной инфляции.

Согласно данным, в апреле потребительские цены в США выросли самым быстрым темпом почти за 12 лет, что спровоцировало "бегство от риска" на мировых рынках: акции и более рискованные валюты упали, а доходность казначейских гособлигаций США выросла.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,01% до 90,703​ к 16:36 МСК.

Японская иена подорожала на 0,05%​ в паре с долларом до 109,59 иены.

Евро вырос на 0,14% до $1,2085​. Фунт стерлингов опустился на 0,12% до $1,4037​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,07% до 6,452​, на офшорном рынке - подорожал 0,14% до 6,4504.

Биткоин подорожал на 1,83% до $50.290,29 после обвала на 17%, вызванного твитом Илона Маска о том, что Tesla Inc больше не будет принимать криптовалюту как средство платежа при покупке автомобилей.

(Элизабет Хаукрофт при участии Стэнли Уайт. Перевели Ольга Вишневская и Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html