Samsung Electronics вложит в производство микрочипов $151 млрд до 2030г
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СЕУЛ, 13 мая (Рейтер) - Samsung Electronics Co Ltd в четверг сообщила о планах инвестировать 171 триллион вон ($151,10 миллиарда) в производство микрочипов - без учета чипов памяти - до 2030 года.
Ранее объем вложений в этот сегмент оценивался в 133 триллиона вон.
Samsung также сообщила, что строительство третьей линии по выпуску чипов в Пхёнтхэке будет завершено во второй половине 2022 года.
($1 = 1.131,7300 воны)
(Джойс Ли. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html