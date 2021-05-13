Samsung Electronics вложит в производство микрочипов $151 млрд до 2030г

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СЕУЛ, 13 мая (Рейтер) - Samsung Electronics Co Ltd в четверг сообщила о планах инвестировать 171 триллион вон ($151,10 миллиарда) в производство микрочипов - без учета чипов памяти - до 2030 года.

Ранее объем вложений в этот сегмент оценивался в 133 триллиона вон.

Samsung также сообщила, что строительство третьей линии по выпуску чипов в Пхёнтхэке будет завершено во второй половине 2022 года.

($1 = 1.131,7300 воны)

(Джойс Ли. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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