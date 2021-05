Nikkei упал до минимума 4 месяцев из-за инфляционных опасений

Новости





ТОКИО, 13 мая (Рейтер) - Японские фондовые индексы резко снизились в четверг, причем Nikkei обновил четырехмесячный минимум, после того как акции SoftBank Group и других дорогих компаний рухнули из-за скачка инфляции в США.

Индекс Nikkei снизился на 2,49% до минимальных с начала января 27.448,01 пункта. За последние три сессии индикатор потерял более 7%, что является худшей динамикой для трехдневного периода с марта 2020 года.

Более широкий индекс Topix опустился на 1,54% и составил 1.849,04 пункта.

Опубликованные в среду данные показали, что в апреле потребительские цены в США выросли самыми быстрыми темпами почти за 12 лет из-за повышенного спроса на фоне открытия экономики. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены выросли на 0,9% - максимально с апреля 1982 года.

"Опасения по поводу инфляции ударили по акциям высокотехнологичных компаний, а рост числа заражений коронавирусом в Японии вызывает обеспокоенность относительно политической стабильности", - сказал стратег японской брокерской фирмы, добавив, что компании дали довольно слабые прогнозы.

"Но я ожидаю, что рынок скоро достигнет дна. Нельзя вечно продавать, когда прибыль все еще улучшается", - сказал он.

Лидерами снижения стали бумаги Nexon Co Ltd, NEC Corp и JGC Holdings Corp, подешевевшие на 14,35​%, 14,05% и 13,36% соответственно. Подъем возглавили акции Ube Industries Ltd, Mitsui Chemicals Inc и Asahi Kasei Corp, подорожавшие на 5,64%, 5,34% и 5,11% соответственно.

Акции SoftBank Group рухнули на 7,8%, цена бумаг производителя медицинского оборудования Terumo снизилась на 4,4%, производителя оборудования для выпуска микрочипов Tokyo Electron - на 4,7%.

Тем временем цена бумаг ритейлера Seven&i Holdings подскочила на 5% и обновила двухлетний максимум после сообщения, что фонд-активист ValueAct Capital владеет акциями компании-оператора сети американских магазинов 7-Eleven на сумму $1,53 миллиарда.

(Хидэюки Сано. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

