Доллар может вырасти по итогам недели из-за тревог об инфляции в США

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ТОКИО, 14 мая (Рейтер) - Доллар немного снизился в пятницу, но может завершить неделю в плюсе на фоне опасений инвесторов о том, что повышение инфляции в США может вынудить Федрезерв вскоре поднять ставки.

Сильные данные об оптовых ценах и заявках на пособия по безработице в США в четверг не смогли вновь толкнуть вверх доходность казначейских облигаций. Некоторые трейдеры связали это с тем, что рынок уже в некоторой степени заложил в цены инфляционные опасения.

Кроме того, чиновники ФРС вновь сказали, что скачок инфляции будет краткосрочным.

"Мы видим некоторые неожиданные экономические данные. Но поскольку ФРС не сдвинулась ни на дюйм в своей позиции, рынки не смогут продолжать поддерживать эти разговоры об инфляции", - сказал Масару Исибаси из Sumitomo Mitsui Bank.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,21% до 90,559​ к 09:49 МСК.

Японская иена подорожала на 0,09% по отношению к доллару до 109,35 иены.

Евро вырос на 0,23% до $1,2106​, отойдя от достигнутого в четверг минимума в $1,2051. Фунт стерлингов поднялся на 0,1% до $1,4064​.

Индекс цен производителей (PPI) в США в апреле вырос на 0,6% в месячном исчислении после подъема на 1,0% в марте. В годовом исчислении индекс подскочил на 6,2%, сообщило министерство труда.

Другой отчет показал, что количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось до минимума 14 месяцев в 473.000 человек.

Биткоин оказался вблизи минимума двух с половиной месяцев после того, как глава Tesla Inc Илон Маск изменил свою позицию в отношении принятия цифровой валюты, и на фоне новостей о расследовании в отношении Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Биткоин торгуется на уровне $48.961 после снижения до $45.700, минимума с 1 марта, в четверг.

Вторая крупнейшая криптовалюта эфириум снизилась на 1,48% до $3.793,3 и удерживается ниже достигнутого в среду максимума в $4.380,64.

Доджкоин, относительно новая криптовалюта, продвигаемая Маском, подскочила на 20% после того, как глава Tesla сказал, что участвует в работе над повышением эффективности транзакций токена.

(Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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