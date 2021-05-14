Toshiba ожидает роста прибыли на 63% в текущем году

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The logo of Toshiba Corp is seen behind cherry blossoms at the company
The logo of Toshiba Corp is seen behind cherry blossoms at the company's headquarters in Tokyo, Japan April 11, 2017. REUTERS/Toru Hanai

ТОКИО, 14 мая (Рейтер) - Японская Toshiba Corp в пятницу дала прогноз, согласно которому операционная прибыль в текущем финансовом году вырастет на 63% благодаря восстановлению от вызванного пандемией кризиса и реструктуризации.

Конгломерат ожидает операционную прибыль за год, завершающийся в марте 2022 года, на уровне 170 миллиардов иен ($1,6 миллиарда). Опрошенные Refinitiv аналитики в среднем прогнозируют этот показатель на уровне 179 миллиардов иен.

В минувшем году операционная прибыль Toshiba упала на 20% до 104,4 миллиарда иен.

($1 = 109,5200 иены)

(Макико Ямадзаки. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy