Toshiba ожидает роста прибыли на 63% в текущем году

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ТОКИО, 14 мая (Рейтер) - Японская Toshiba Corp в пятницу дала прогноз, согласно которому операционная прибыль в текущем финансовом году вырастет на 63% благодаря восстановлению от вызванного пандемией кризиса и реструктуризации.

Конгломерат ожидает операционную прибыль за год, завершающийся в марте 2022 года, на уровне 170 миллиардов иен ($1,6 миллиарда). Опрошенные Refinitiv аналитики в среднем прогнозируют этот показатель на уровне 179 миллиардов иен.

В минувшем году операционная прибыль Toshiba упала на 20% до 104,4 миллиарда иен.

($1 = 109,5200 иены)

(Макико Ямадзаки. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

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