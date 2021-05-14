Японские акции показали сильнейшее за 9 месяцев недельное снижение из-за новой волны коронавируса

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ТОКИО, 14 мая (Рейтер) - Японские акции продемонстрировали самое резкое за девять месяцев недельное снижение из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 и опасений об инфляции в США.

Индекс Nikkei 225 завершил торги пятницы ростом на 2,2% до 28.084,47 пункта, в то время как более широкий индекс Topix поднялся на 1,86% до 1.883,42 пункта.

Однако за неделю Nikkei упал на 4,3%, максимально с конца июля 2020 года.

Акции технологических компаний в пятницу возглавили рост после глобальной распродажи в секторе.

Опасения инвесторов о медленной вакцинации в Японии и новых ограничениях сдерживали аппетит к риску в течение недели.

"Японские акции пытаются расти вслед за американскими рынками, но экономические прогнозы для двух стран разные, поэтому японские бумаги не смогут продолжать в том же духе", - сказал Аяко Сера из Sumitomo Mitsui Trust Bank.

"Темпы вакцинации в Японии отстают от США, так что восстановление экономики также будет уступать".

Акции Isuzu Motors Ltd взлетели на 21,68% после того, как автопроизводитель опубликовал оптимистичный годовой прогноз.

Бумаги Toshiba Corp выросли на 0,89%, поскольку промышленный конгломерат сообщил, что ожидает роста годовой операционной прибыли на 63%.

Акции компании растеряли часть набранного преимущества после того, как одно из ее подразделений сообщило о кибератаке на его европейский бизнес.

(Стенли Уайт. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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