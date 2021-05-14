Противники Олимпиады в Токио подали петицию с требованием отменить Игры

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Петиция с призывом отменить Олимпийские игры в Токио в связи с четвертой волной коронавируса в Японии набрала за девять дней 350.000 подписей и в пятницу подана правительству.

Организатор кампании "Остановить Олимпиаду в Токио" Кэндзи Уцуномия сказал, что всемирный праздник спорта, уже перенесенный с 2020 года из-за пандемии COVID-19, должен состояться только тогда, когда Япония сможет полноценно принять гостей и спортсменов.

"Сейчас ситуация иная, поэтому Игры должны быть отменены, - сказал Уцуномия на пресс-конференции. - Если Олимпиада состоится, драгоценные медицинские ресурсы придется перенаправить на нее".

(Киёси Такенака, Джу-мин Парк, Сакура Мураками, Мари Сайто, Ёсифуми Такемото и Сэм Нусси. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html