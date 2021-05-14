Противники Олимпиады в Токио подали петицию с требованием отменить Игры

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Lawyer Kenji Utsunomiya shows off a placard during a news conference after he and anti-Olympics petition organizer to submit a petition calling for the Tokyo 2020 Olympics to be cancelled to Tokyo Governor Yuriko Koike (not in picture) at the Tokyo Metropolitan Office press club in Tokyo, Japan May 14, 2021. REUTERS/Naoki Ogura
Lawyer Kenji Utsunomiya shows off a placard during a news conference after he and anti-Olympics petition organizer to submit a petition calling for the Tokyo 2020 Olympics to be cancelled to Tokyo Governor Yuriko Koike (not in picture) at the Tokyo Metropolitan Office press club in Tokyo, Japan May 14, 2021. REUTERS/Naoki Ogura

ТОКИО (Рейтер) - Петиция с призывом отменить Олимпийские игры в Токио в связи с четвертой волной коронавируса в Японии набрала за девять дней 350.000 подписей и в пятницу подана правительству.

Организатор кампании "Остановить Олимпиаду в Токио" Кэндзи Уцуномия сказал, что всемирный праздник спорта, уже перенесенный с 2020 года из-за пандемии COVID-19, должен состояться только тогда, когда Япония сможет полноценно принять гостей и спортсменов.

"Сейчас ситуация иная, поэтому Игры должны быть отменены, - сказал Уцуномия на пресс-конференции. - Если Олимпиада состоится, драгоценные медицинские ресурсы придется перенаправить на нее".

(Киёси Такенака, Джу-мин Парк, Сакура Мураками, Мари Сайто, Ёсифуми Такемото и Сэм Нусси. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters