Пятерка в фокусе: ритейлеры, трудности техсектора и деловая активность

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14 мая (Рейтер) -

1. ОТЧЕТНОСТЬ РИТЕЙЛЕРОВ

В США завершается хороший сезон отчетности за первый квартал, но ритейлеры только начинают - на следующей неделе финансовые результаты опубликуют Walmart, Target, Home Depot, Lowe's, L Brands и Ralph Lauren.

Данные покажут, в каком состоянии находятся потребительские расходы по мере восстановления экономики после коронавируса.

С учетом того, что потребительские цены в США в апреле выросли максимально почти за 12 лет, инвесторы захотят узнать, усиливается ли ценовое давление для компаний.

2. УХОД ИЗ ТЕХСЕКТОРА

Технологические "любимчики" 2020 года сталкиваются с серьезными препятствиями. Высокие оценки, опасения по поводу инфляции, возможность повышения корпоративных налогов в США и антимонопольные меры привели к снижению бумаг Amazon, Apple и Tesla.

Индекс Nasdaq показывает динамику хуже более широкого индекса S&P 500; при этом индекс информационных технологий S&P упал на 8% за две недели.

Поскольку Тайвань столкнулся с крупным отключением электроэнергии и угрозой нового локдауна из-за COVID-19, беспокойство по поводу дальнейших сбоев в и без того напряженной цепочке поставок чипов также усугубилось.

3. PMI - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Экономические данные снова в центре внимания после целого ряда преимущественно хороших показателей за последние недели. Предварительные данные о динамике индексов менеджеров по закупкам (PMI) за май в большинстве развитых стран мира будут опубликованы в конце недели. До этого, во вторник, инвесторы смогут ознакомиться с данными о ВВП Японии и еврозоны за первый квартал.

- Какие признаки инфляции могут заставить ФРС сменить курс?

4. ПОВТОРЕНИЕ ПАНИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 2013 ГОДА

22 мая 2013 года тогдашний глава ФРС Бен Бернанке сказал, что в ближайшие месяцы центробанк может "снизить темпы покупки (активов)". За этими новостями последовала истерическая реакция рынка, которая спровоцировала всплеск доходности казначейских облигаций США, что получило название "taper tantrum".

Ожидает ли рынки очередная истерика восемь лет спустя?

Последние данные, включая неожиданный скачок инфляции в апреле, вызвали опасения, что Федререзв может ужесточить ультрамягкую денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.

5. ЗАНЯТОСТЬ В АВСТРАЛИИ

Сможет ли австралийский бум занятости выжить без государственной поддержки, станет ясно из данных рынка труда, которые должны быть опубликованы в четверг.

Они должны продемонстрировать, что рабочие места, потерянные во время пандемии, были более чем восстановлены, однако апрельские показатели - это первые официальные данные после того, как в конце марта закончилось действие зарплатных субсидий.

(Том Уэстбрук и Видья Ранганатан в Сингапуре, Стэнли Уайт в Токио, Льюис Краускопф в Нью-Йорке, Суджата Рао и Дхара Ранасингхе в Лондоне. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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