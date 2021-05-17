Японские акции снизились из-за опасений о темпах вакцинации
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ТОКИО, 17 мая (Рейтер) - Японские акции снизились в понедельник, поскольку опасения о медленной вакцинации от коронавируса в стране оказали давление на настроения инвесторов.
Индекс Nikkei снизился на 0,92% до 27.824,83 пункта. Более широкий индекс Topix сбавил 0,24% до 1.878,86 пункта.
Лидерами снижения стали бумаги Fujikura, Mitsubishi Materials Corp и Comsys Holdings Corp, подешевевшие на 15,36%, 9,64% и 8,96% соответственно.
"Японские технологические акции сегодня могли бы вырасти вслед за Nasdaq, но этого не произошло. Это означает, что у рынка есть негативные причины, уникальные для Японии", - сказал Норихиро Фудзито из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
"Основная причина - медленное распространение вакцин. Это сказывается на деловых настроениях, что побудило инвесторов продавать тяжеловесов Nikkei".
(Джунко Фудзита, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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