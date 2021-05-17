Доллар стабилен на фоне опасений о пандемии в Азии

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ЛОНДОН (Рейтер) - Доллар в понедельник получил поддержку на фоне усиления тревог по поводу ограничений в связи с пандемией коронавируса в Азии, а также нерадужных данных из Китая. Снижение цен на сырьевые товары ударило по "австралийцу" и новозеландскому доллару.

Биткоин упал до трехмесячного минимума после того, как в выходные глава Tesla Inc Илон Маск намекнул, что автопроизводитель рассматривает возможность продажи или, возможно, уже продал часть своих активов в криптовалюте.

Снижение цен на сырьевые товары и новые вспышки вируса в Сингапуре и Тайване, где COVID-19 до сих пор удавалось сдерживать, оказали поддержку доллару.

"Австралиец" подешевел на 0,44% до $0,7738 к 15:55 МСК.

"Киви" снизился на 0,99% до $0,7182​.

Норвежская крона снизилась на 0,66% до 8,282 за доллар.

Норвежская крона к евро подешевела на 0,83% до 10,06.

Евро был малоподвижен на уровне $1,2144.

Японская иена удерживалась у отметки 109,23.

При этом "зеленый" оставался вблизи важных уровней поддержки по отношению к этим двум валютам.

Хотя нервозность инвесторов поддержала доллар в понедельник, аналитики в целом ожидают ослабления доллара, поскольку инвесторы делают ставку на дальнейший подъем экономики других стран по мере открытия после локдаунов.

"Макроэкономическая повестка на этой неделе может позволить евро и фунту стерлингов восстановить свои позиции по отношению к доллару, если предварительные (значения) PMI за май, которые будут опубликованы в обоих регионах, укажут на дальнейшие поводы для оптимизма, особенно в индексах сектора услуг", - сказали аналитики UniCredit, имея ввиду данные об индексе менеджеров по закупкам, которые должны выйти в пятницу.

В фокусе внимания на этой неделе - протокол апрельского заседания ФРС, которое состоялось до неожиданного отчета о скачке инфляции на прошлой неделе.

Биткоин подешевел на 2,9% до $45,087,43, ранее достигнув минимума с 8 февраля в $42.185.

Спекулянты увеличили объем чистых коротких позиций в долларах, показали подсчеты Рейтер и данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), вышедшие в пятницу.

Фунт стерлингов был стабилен вблизи уровня $1,4091 на фоне открытия британской экономики после четырех недель локдауна. [GBP/]

Сингапур и Тайвань ужесточили ограничения из-за роста числа случаев коронавируса, что оказало давление на сингапурский и тайваньский доллар: последний опустился до трехнедельного минимума.

Юань на офшорном рынке подешевел на 0,14% до 6,4463.

Промышленное производство в Китае замедлило рост в апреле, а розничные продажи значительно отстали от ожиданий, что подтвердило слова китайских руководителей о новых проблемах, влияющих на восстановление второй по величине экономики мира.

(Томми Уилкс. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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