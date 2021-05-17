Новатэк может вывести Арктик СПГ-2 на полную мощность на год раньше - в 25 г

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МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа Новатэк может вывести свой второй СПГ-завод на полную мощность на год раньше первоначального срока, сказал глава и совладелец компании Леонид Михельсон на встрече с Владимиром Путиным.

"Пуск первой линии – 2023 год, второй линии – 2024 год. Раньше планировали... третью линию в 2026 году, но сейчас, я думаю, линии будут (запущены) в 2023, 2024, 2025", - сказал Михельсон российскому президенту.

Новатэк строит три технологические линии по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 миллиона тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

Михельсон сказал, что на третьей линии главный криогенник будет построен в России - компанией Северсталь совместно с немецкой Linde.

Новатэк рассчитывает для улучшения логистики поставок газа с Арктик СПГ-2 запустить перевалочные хабы на Камчатке и в Мурманске.

"В конце 2022 года, с 2023 года, начнут работать перевалочные пункты и на Камчатке, и в Мурманске. Сначала объемом десять миллионов тонн – это первый пусковой. Бюджетные ассигнования составляют около 20 миллиардов, а наши составляют более 60", - сказал Михельсон.

Он рассчитывает, что Новатэк сможет выйти на круглогодичную эксплуатацию Северного морского пути с 2023 на 2024 год.

По словам Михельсона, в планы компании на 2024–2030 годы входит строительство еще четырех линий сжижения общей мощностью более 26 миллионов тонн.

Участники Арктик СПГ-2 - Новатэк (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, и JOGMEC (10%).

(Оксана Кобзева. Редактор Глеб Столяров)

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