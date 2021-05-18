Доллар падает, теряя поддержку от госбондов США

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ТОКИО, 18 мая (Рейтер) - Доллар упал до шестилетнего минимума по отношению к канадскому доллару и колебался вблизи многомесячных минимумов по отношению к европейским валютам во вторник, поскольку доходность казначейских облигаций была малоподвижна на фоне ожиданий, что ФРС США не повысит процентные ставки в ближайшее время.

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан в понедельник подтвердил, что не ожидает повышения процентных ставок до следующего года, снизив ожидания того, что инфляционное давление может вынудить ФРС изменить политику раньше, чем заявлялось.

"Самое главное - это куда движется доходность, - сказал Дзюнъити Исикава из IG Securities. - Доходность ограничена, что отражает ожидания того, что денежно-кредитная политика США останется мягкой".

"Это оказывает на доллар понижательное давление".

Доходность 10-летних облигаций Казначейства США составила 1,6454%, продолжив снижение с пятинедельного максимума, зафиксированного на прошлой неделе.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,19% до 89,991 к 09:34 МСК.

Евро вырос на 0,25% до $1,2181, что недалеко от минимального с 26 февраля уровня.

При этом фунт стерлингов поднялся на 0,31% до $1,4178. Британскую валюту поддержало снятие коронавирусных ограничений в Великобритании.

​Канадский доллар подорожал на 0,31% по отношению к доллару США до $1,2029, почти достигнув шестилетнего максимума, благодаря росту цен на нефть.

"Осси" подорожал на 0,46% до $0,7799. Новозеландский доллар поднялся на 0,58% до $0,7242.

Юань на материковом рынке вырос на 0,2% до 6,4257.

Японская иена подорожала на 0,1% в паре с долларом до 109,08 иены.

На рынке криптовалют биткоин вырос на 3,81% до $45.255, однако оставался в районе минимума трех месяцев после твитов главы Tesla Илона Маска. Эфириум вырос на 7,58% до $3,529,95, восстановившись от двухнедельного минимума, достигнутого в понедельник.

(Стэнли Уайт. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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