Индексы Японии закрылись в плюсе несмотря на сокращение ВВП

ТОКИО, 18 мая (Рейтер) - Японские акции подскочили во вторник, несмотря на публикацию данных, свидетельствующих о сокращении экономики, так как инвесторы покупали акции, котировки которых пострадали в ходе недавних распродаж.

Индекс Nikkei вырос на 2,09% до 28.406,84 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,54% до 1.907,74 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 1,41%.

Бумаги крупнейшей в Японии финансовой группы Mitsubishi UFJ поднялись на 2,3% после объявления о повышении дивидендов и превзошедшего ожидания прогноза прибыли на 2021 год.

Подъем возглавили акции nJapa Steel Works Ltd, T&D Holdings Inc и Recruit Holdings Co Ltd, подорожавшие на 9,41%, 7,47% и 7,19% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Nippon Light Metal Holdings Co Ltd, Nisshin Seifun Group Inc и Tokyo Gas Co Ltd, подешевевшие на 4,53​%, 4,01% и 2,6% соответственно.

Экономика Японии сократилась в годовом исчислении на 5,1% в январе-марте впервые за три квартала, поскольку возобновление роста заражений коронавирусом нанесло удар по потребительским расходам.

"Рынок приблизился к своим обоснованным уровням, поэтому на данный момент он нащупал дно", - сказал Нобухико Курамочи из Mizuho Securities.

