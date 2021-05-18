Доллар упал до многомесячных минимумов из-за ожиданий сохранения низких ставок ФРС

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ЛОНДОН, 18 мая (Рейтер) - Доллар упал до шестилетнего минимума по отношению к канадскому доллару и оставался вблизи многомесячных минимумов по отношению к основным валютам во вторник, поскольку доходность казначейских облигаций была малоподвижна на фоне ожиданий, что ФРС США не повысит процентные ставки в ближайшее время.

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан в понедельник подтвердил, что не ожидает повышения процентных ставок до следующего года, что снизило ожидания того, что инфляционное давление может вынудить ФРС изменить политику раньше, чем заявлялось.

"Доллар упал на колени, и это, похоже, является прямым результатом того, как инвесторы оценивают прогноз инфляции в США и реакцию ФРС", - сказал Валентин Маринов из Credit Agricole.

Маринов выделил два сценария прогноза, которые по-разному повлияют на рынки. Согласно первому рост цен скоро замедлится.

"Это сохранит голубиное настроение ФРС, реальную доходность в США резко отрицательной, а доллар - слабым, что приведет к росту цен на сырье и поддержке рискованных активов", - сказал Маринов.

"При вторым сценарии мы видим более устойчивый рост инфляции в США в этом году и, возможно, в начале следующего". Это, по мнению аналитика, может подтолкнуть ФРС к сокращению покупки облигаций этим летом, что улучшит перспективы доходности казначейских облигаций США и доллара.

Доходность 10-летних облигаций Казначейства США составила 1,6471%, продолжив снижение с пятинедельного максимума, зафиксированного на прошлой неделе.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,43% до 89,775​ к 15:27 МСК.

Евро вырос на 0,57% до $1,222​.

Фунт стерлингов поднялся на 0,47% до $1,42​ вслед за сниятием ограничений в стране.

Японская иена выросла на 0,24%​ в паре с долларом до 108,93 иены.

Канадский доллар подорожал на 0,3% по отношению к доллару США до $1,203 благодаря росту цен на нефть.

Норвежская крона выросла на 0,91% до 8,19 за доллар.

"Осси" подорожал на 0,54% до $0,7805​. Новозеландский доллар поднялся на 0,92% до $0,7266.​

Юань на материковом рынке вырос на 0,25% до​ 6,4225​, на офшорном рынке - подорожал 0,29% до 6,423.

На рынке криптовалют биткоин вырос на 2,75% до $44.794, однако оставался в районе минимума трех месяцев после твитов главы Tesla Илона Маска.

(Ритвик Карвалье при участии Стэнли Уайта в Токио. Перевел Калеб Дэвис. Редактори Анна Козлова и Елизавета Журавлева.)

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