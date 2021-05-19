АНАЛИЗ-Доходность растет, но ЕЦБ спокоен - почему в этот раз всё по-другому

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ЛОНДОН, 18 мая (Рейтер) - Стоимость государственных заимствований в еврозоне находится на многомесячных максимумах, а доходность 10-летних облигаций Германии движется по направлению к 0%, но руководство ЕЦБ и инвесторы, похоже, не беспокоятся. Это знак того, что они считают продолжающееся восстановление экономики региона подлинным.

Положение дел был совсем иным в феврале, когда доходность немецких облигаций выросла на 35 базисных пунктов в течение месяца до -0,20%.

В ответ чиновники Европейского центрального банка дали комментарии с завуалированной угрозой подавить стоимость заимствований. Затем в марте регулятор ускорил темпы программы экстренной скупки облигаций.

На этот раз доходность 10-летних облигаций Германии приблизилась к максимальному почти за два года уровню и может перевалить за нулевую отметку впервые с 2019 года.

Доходность десятилетних государственных облигаций во всех остальных странах еврозоны уже вышла в плюс. Так почему же чиновники ЕЦБ молчат?

Во-первых, улучшились экономические перспективы блока. Локдауны не оказали негативного влияния на деловую активность, уровень экспорта остается стабильным, и после слабого начала программа вакцинации в Европе вошла в стабильное русло: ожидается, что 70% взрослых в Евросоюзе получат первые дозы вакцины от коронавируса к концу лета.

"Для ЕЦБ наибольшее значение имеет программа вакцинации, - сказал Салман Ахмед из Fidelity International. - В феврале-марте в (ЕЦБ) подняли шум, потому что у них не было вакцин, и на них повлияла мини-истерика в США".

"Программа вакцинации позволяет (ЕЦБ) терпеть дополнительное давление со стороны доходности облигаций".

Еще одним важным фактором являются инфляционные ожидания.

Джим Ливисс из M&G Investments отмечает, что предполагаемая инфляция, вычисляемая из доходности пятилетних бондов Германии - устоявшаяся мера измерения инфляции - составляет сейчас около 1,4% по сравнению с менее чем 1% в феврале и "почти нулевым процентом" годом ранее.

"В еврозоне очень давно не наблюдалось инфляции в 1,4%, поэтому это говорит о том, что люди ожидают изменения прогноза роста, инфляции в еврозоне", - сказал он.

Пятилетние инфляционные свопы еврозоны, еще один показатель долгосрочных инфляционных ожиданий, превышают 1,6% - это самый высокий показатель с конца 2018 года. Показатель не сильно изменился в феврале, что свидетельствует о том, что доходность облигаций тогда росла в ответ на ожидания рефляции в США, а не в Европе.

Наконец, отмечает Ливисс, доходность облигаций может расти, но "реальная" доходность - после корректировки на инфляцию - практически не изменилась. Это успокоило ЕЦБ.

В феврале, когда доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 26 базисных пунктов, реальная доходность подскочила на 30 базисных пунктов.

"Если реальная доходность начала расти, а инфляционные ожидания остались неизменными - то, что произошло ранее, - это вызывает больше беспокойства, потому что это приводит к росту стоимости заимствований для частных лиц, корпораций и правительств", - сказал Ливисс.

ВЕРНУТЬСЯ К 0%

Немецкие облигации станут последними из ключевых 10-летних бондов еврозоны, чья доходность превысит отметку в 0%. Доходность упала до -0,91% в прошлом году, и в какой-то момент доходность долга почти каждой страны еврозоны была в минусе.

Теперь аналитики Natwest считают, что доходность 10-летних облигаций Германии может достичь 0,25% к концу года, утверждая, что инвесторы заложили в цену "премию за пессимизм". ING повысил прогноз доходности облигаций на конец года до 0,2% с 0%.

Изменение доходности немецких облигаций неизбежно влечет за собой последствия для остальной Европы. Хотя правительства-должники не будут приветствовать более высокую доходность, они защитились, удлинив срок погашения своих облигаций, воспользовавшись тем, что низкие ставки держатся уже много лет.

Некоторые инвесторы продают облигации в преддверии июньского заседания ЕЦБ, опасаясь, что банк замедлит темпы покупки облигаций.

Однако другие, такие как Майк Ридделл из AllianzGI, не слишком обеспокоены ростом доходности в Германии до 0% или выше.

Ридделл считает маловероятным устойчивый рост инфляции выше приблизительного целевого показателя ЕЦБ в 2% и утверждает, что очень мягкая денежно-кредитная политика будет продолжаться в течение многих последующих лет.

"Если доходность 10-летних государственных облигаций Германии станет положительной, означает ли это, в свою очередь, что доходность государственных облигаций еврозоны теперь вернется к уровням, наблюдавшимся десятилетия назад? - спрашивает Ридделл. - Я так не думаю".

(Дхара Ранасингхе при участии Суджаты Рао. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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