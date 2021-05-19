Доллар тестирует минимумы с начала года в ожидании протокола ФРС

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ЛОНДОН, 19 мая (Рейтер) - Доллар в среду удерживается вблизи минимумов с начала года по отношению к основным валютам, в то время как опасающиеся инфляции трейдеры ждут протокола заседания Федеральной резервной системы США.

Хотя чиновники ФРС подчеркивают, что скачок инфляции является временным явлением, участники рынка опасаются, что центробанк повысит ставки раньше, чем ожидалось.

"Вопрос в том, когда ФРС изменит свое мнение об инфляции", - сказал стратег Societe Generale Кит Джукс, добавив, что в настоящее время он не ждет изменений денежно-кредитной политики.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,2% до 89,933​ к 15:47 МСК.

Евро мало менялся, торгуясь вблизи $1,2212​. Японская иена подешевела на 0,24%​ в паре с долларом до 109,14 иены.

Юань на офшорном рынке снизился на 0,19% до 6,4348.

Инвесторы также внимательно изучают данные о потребительских ценах в Великобритании и Канаде, чтобы определить, как быстро ведущие экономики могут быть вынуждены отказаться от адаптивной денежно-кредитной политики, от которой в наибольшей степени зависит среднесрочный тренд доллара.

Канадский доллар подешевел на 0,1300% по отношению к доллару США до $1,208. Норвежская крона снизилась на 0,6700% до 8,2813 за доллар.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 0,6% в месячном выражении и на 1,5% в годовом, сообщило Бюро национальной статистики в среду.

Фунт стерлингов опустился на 0,23% до $1,4155​.

"Меня больше всего беспокоит относительно сильная инфляция, - сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities в Токио. - Потребительские цены в США, согласно свежим данным, довольно сильно выросли. Если Великобритания и Канада отчитываются о менее сильном росте, это говорит о том, что темпы нормализации в Соединенных Штатах будут более высокими. Продажа доллара может длиться недолго".

Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям оказывать услуги, связанные с криптовалютными операциями, и предостерег инвесторов от спекулятивной торговли цифровыми валютами.

Биткоин упал на 17,31% до $35.672. Эфириум упал более чем на 30% до $2.372.

(Жульен Понтус, Стэнли Уайт, перевела Ольга Девятиярова. Редактировали Анна Козлова и Марина Боброва)

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