Японские акции закрылись в минусе из-за снижения аппетита к риску

ТОКИО, 19 мая (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись снижением в среду вслед за Уолл-стрит, при этом циклические акции отступили, поскольку опасения по поводу вызванного пандемией экономического спада в стране повлияли на настроения инвесторов.

Индекс Nikkei снизился на 1,28% до 28.044,45 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,66% до 1.895,24 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 1,41%.

Подъем возглавили акции Japan Steel Works Ltd, Kajima Corp и Nexon Co Ltd, подорожавшие на 4,75%, 3,46% и 3,14% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Mitsui Chemicals Inc, Fujikura Ltd и Nippon Light Metal Holdings Co Ltd, подешевевшие на 5,8​%, 5,74% и 4,94% соответственно.

Акции Toyota Motor, достигшие рекордного максимума на предыдущей сессии, упали на 1,36% после того, как автопроизводитель сообщил, что в следующем месяце остановит производство на севере Японии из-за нехватки полупроводников.

"Японский рынок не может быть свободен от влияния зарубежных рынков. В то же время на Японию влияет свой собственный негативный фактор - чрезвычайные меры правительства для сдерживания вспышки COVID-19", - сказал Есихиро Такэсиге из Asahi Life Asset Management.

"Трудно найти причины для восстановления рынка в краткосрочной перспективе".

Фондовые индексы США закрылись снижением во вторник, поскольку резкое падение акций телекоммуникационных компаний и слабые данные жилищного рынка затмили превысившие ожидания квартальные отчеты Walmart и Home Depot.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Елизавета Журавлева.)

