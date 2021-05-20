Доллар снижается, импульс от протокола ФРС постепенно исчезает

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ЛОНДОН, 20 мая (Рейтер) - Доллар снижается в четверг, но по-прежнему торгуется значительно выше трехмесячного минимума, достигнутого накануне, после того как протокол заседания Федеральной резервной системы США показал, что сокращение покупок облигаций обсуждалось шире, чем ожидали инвесторы.

Согласно протоколу, несколько чиновников сказали, что обсуждение вопроса о снижении темпов покупки активов было бы уместным "в какой-то момент", если восстановление экономики США продолжит набирать обороты. [nL5N2N71J9]

Это удивило инвесторов, учитывая, что глава ФРС Джером Пауэлл сказал сразу после заседания ЦБ в прошлом месяце, что еще не пришло время начинать обсуждение каких-либо изменений в политике.

"Протокол ФРС может прервать недавний период слабости доллара, но пока еще слишком рано для разворота тренда", - написали стратеги Commerzbank в ежедневной записке.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,2% до 90,007​ к 15:51 МСК.

Евро вырос на 0,23% до $1,22​, опустившись на 0,4% на предыдущей сессии.

Фунт стерлингов поднялся на 0,09% до $1,4126​.

Японская иена подорожала на 0,2%​ в паре с долларом до 108,99 иены.

"Осси" подорожал на 0,43% до $0,7759​, получив наибольший импульс в результате слабости доллара.

Биткоин тем временем поднялся на 13,56% до уровня $41.768,66 , обрушившись в среду до $30.066: падение с рекордного пика, которого криптовалюта достигла чуть более месяца назад, составило 54%.

Эфириум набрал 18% до $2,880,06. Накануне вторая по популярности криптовалюта рухнула на 22,8%, коснувшись отметки 2,160.

(Сайкат Чаттерджи. Перевел Алексей Кузьмин. Редактировала Елизавета Журавлева.)

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