Экспорт Японии вырос быстрее всего за десятилетие по мере оживления торговли

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ТОКИО, 20 мая (Рейтер) - Экспорт Японии показал максимальный с 2010 года подъем в апреле, в то время как капиталовложения увеличились в связи с резким ростом мирового спроса на автомобили и электронику. Это укрепило надежды на то, что улучшение ситуации в торговле может помочь вернуть третью по величине экономику мира к росту.

Кроме того, индекс деловых настроений японских производителей Tankan в мае достиг более чем двухлетнего максимума в 21 с 13 в апреле благодаря значительному объему зарубежных заказов, показал опрос Рейтер в четверг.

Хотя сильные показатели экспорта и импорта отчасти объясняются благоприятным эффектом статистической базы после значительного спада в торговле годом ранее, реальный спрос также идет на поправку.

Глобальный аппетит к автомобилям и электронике вырос с прошлого года благодаря восстановлению экономики США и Китая - ключевых рынков сбыта для Японии - хотя глобальная нехватка чипов в последние месяцы тормозила поставки за рубеж.

Экспорт вырос на 38,0% в апреле по сравнению с предыдущим годом, показали официальные данные в четверг. Экономисты ожидали роста на 30,9% после роста на 16,1% в марте. Это был самый быстрый прирост с апреля 2010 года.

При этом базовые заказы на оборудование - крайне волатильный индикатор капитальных расходов на ближайшие шесть-девять месяцев - в марте вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали роста объема заказов на 6,4% в марте по сравнению с февралем.

(Тецуcи Кадзимото и Дэниел Леуссинк. Перевел Алексей Кузьмин. Редактировала Елизавета Журавлева.)

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