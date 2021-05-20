Nikkei показал рост, бегство иностранных инвесторов из японских акций усилилось

Новости





20 мая (Рейтер) - Японские акции закрылись в плюсе в четверг после оптимистичных экономических данных об экспорте и деловых настроениях производителей. При этом биржи зафиксировали самый большой недельный отток иностранного капитала за последние 14 месяцев на фоне опасений из-за роста числа случаев заражения COVID-19 в Японии, а также ускорения инфляции в США.

Экспорт Японии показал максимальный с 2010 года подъем в апреле, в то время как капиталовложения увеличились в связи с резким ростом мирового спроса на автомобили и электронику. Это укрепило надежды на то, что улучшение ситуации в торговле может помочь вернуть третью по величине экономику мира к росту.

Иностранные инвесторы на неделе, закончившейся 14 мая, продали акции на 1,11 триллиона иен ($10,22 миллиарда), что является самым большим показателем с начала марта 2020 года, согласно данным японских бирж.

Рост инфляции в США усилил опасения, что процентные ставки ФРС могут быть повышены раньше, чем ожидается, что отразилось на японских технологических акциях, таких как SoftBank Group и Tokyo Electron.

Индекс Nikkei вырос на 0,19% до 28.098,25 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,04% до 1.895,92 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 2,48%.

Подъем возглавили акции Credit Saison, Taiyo Yuden и GS Yuasa, подорожавшие на 4-5%.

($1 = 109,05 иены)

(Гаурав Догра и Паттураджа Муругабупати. Перевела Ольга Бескровнова. Редакторы Елизавета Журавлева и Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html