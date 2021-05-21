Глобальная ликвидность сокращается - и это не так уж плохо

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ЛОНДОН, 20 мая (Рейтер) - После года рекордных денежных вливаний крупные мировые центральные банки постепенно отпускают "педаль" стимулирования, заставляя экономики и финансовые рынки заново учиться самостоятельности.

Далеко не все встревожены такой перспективой. С марта 2020 года центральные банки и правительства влили в рынки примерно $27 триллионов - треть мирового валового внутреннего продукта, согласно оценкам CrossBorder Capital.

С тех пор мировые акции выросли на 85%, экономический подъем восстанавливается после прошлогоднего кризиса, вызванного пандемией, а инфляционные ожидания растут. Некоторые экономисты утверждают, что продолжение вливания денежных средств прошлогодними темпами принесет больше вреда, чем пользы.

Тем не менее дешевых денег по-прежнему много. По оценкам CrossBorder, в конце марта 82% центральных банков проводили мягкую денежно-кредитную политику, хотя это меньше, чем январские 88%.

В апреле Банк Канады начал сокращать объемы покупки активов и дал понять, что может повысить процентные ставки в следующем году, а Банк Англии в этом месяце замедлил темпы печатания денег. Другие банки, включая Федеральную резервную систему, могут начать сворачивать стимулирование к концу года.

Другими словами, рост ликвидности - так называют все деньги, вкачиваемые в экономику центральными банками, частными кредиторами и правительствами - достиг своего пика и уже идет на спад.

Общий объем ликвидности от центральных банков и частных финансовых учреждений в США, Китае, еврозоне, Японии и Великобритании в прошлом году достиг 28,8% ВВП, но сейчас он составляет 18,5%, по оценкам Стива Донзе из Pictet Asset Management.

Мировая денежная масса снизилась до 24% с прошлогоднего пика в 26%, но значительно превышает допандемический уровень в 10%.

Другим важным направлением стимулирования экономики были государственные расходы, но по мере того, как вновь открываются магазины, сокращаются и программы экстренной поддержки работников и предприятий.

Некоторое ужесточение политики центрального банка может быть компенсировано планами президента США Джо Байдена по стимулированию экономики, которые в случае одобрения могут достичь 15% ВВП. Однако большая часть этих мер будет финансироваться за счет повышения налогов, что ограничивает их стимулирующий эффект.

Николаос Панигиртзоглу из JPMorgan считает, что по всем общепринятым показателям оценки "избыточной ликвидности" необычайно мягкие условия 2020 года, похоже, не продлятся в этом году.

Во-первых, рост денежной массы снижается по отношению к ВВП начиная с января, отмечает он.

"Это означает, что мы, возможно, уже вступили в фазу сокращения избыточной ликвидности", - сказал Панигиртзоглу.

Во-вторых, объем денежных средств у глобальных инвесторов по отношению к размеру их запасов акций и облигаций сейчас "исключительно низок". Это означает, что фондовые рынки "должны полагаться на другие вещи, такие как траектория роста, для поддержания бычьего рынка".

ВРЕМЯ СОКРАЩАТЬ?

ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии могут сократить покупки активов в этом году примерно до $3,4 триллиона с почти $9 триллионов в прошлом году, по оценкам BofA.

Но это все равно очень много по меркам допандемического периода. Помимо Банка Канады, крупные центральные банки, скорее всего, закончат 2021 год со значительно увеличенными балансами.

(Томми Уилкс и Ритвик Карвальо. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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