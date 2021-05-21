Японские акции закрылись ростом на фоне подъема Уолл-стрит и стабильных ставок в США
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ТОКИО, 21 мая (Рейтер) - Японские акции в пятницу закрылись ростом, поскольку сильное завершение торгов на Уолл-стрит повысило аппетит инвесторов к дешевым быстрорастущим бумагам, а стабильные процентные ставки в США также поддержали настроения.
Индекс Nikkei вырос на 0,78% до 28.317,83 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,46% до 1.904,69 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 2,48%.
"Инвесторы начали чувствовать себя комфортно, делая ставки, поскольку цены акций стали относительно низкими", - сказал Джун Морита, генеральный директор отдела исследований в Chibagin Asset Management.
"Подъем Nasdaq накануне и стабильные процентные ставки в США также поддержали настроения".
Подъем возглавили акции Recruit Holdings, CyberAgent и NTT Data, подорожавшие на 3%.
(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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