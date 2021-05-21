Пятерка в фокусе: доллар снижается, рынок сырья на подъеме

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21 мая (Рейтер) -

1. ДОЛЛАР НА ГРАНИ

Доллар растерял набранное в 2020 году преимущество по отношению к корзине основных валют. Такой разворот обусловлен очевидной готовностью Федеральной резервной системы продолжать печатать деньги текущими темпами, несмотря на признаки восстановления экономики и ускорения инфляции.

Чиновники ФРС в основном считают ускоренный рост цен временным и обусловленным эффектом базы. Это мнение пройдет проверку 28 мая, когда будут опубликованы новые данные о расходах населения США.

Если ФРС останется при своем мнении даже в условиях резкого роста ценового индекса, доллар может еще больше снизиться. Это должно придать импульс ралли сырьевых цен и усилить спрос на рынке акций. Но нужно следить за рынком криптовалют - повторение колебаний этой недели может вернуть аппетит к безопасным активам.

2. НЕМЕЦКИЕ БОНДЫ И ЕЦБ

Доходность 10-летних облигаций Германии стремительно приближается к 0%. Важный индикатор? И да, и нет.

Германия станет последней страной еврозоны, где стоимость 10-летних заимствований перейдет с отрицательной на положительную территорию. Это свидетельствует о том, что укоренившийся пессимизм в отношении экономики региона наконец-то исчезает.

Наряду с ростом инфляционных ожиданий это также объясняет, почему ЕЦБ, похоже, не слишком обеспокоен такими изменениями. А поскольку стимулы все еще действуют, возможности для дальнейшего повышения стоимости заимствований должны быть ограничены.

Тем не менее стоит следить за комментариями чиновников ЕЦБ в ближайшие дни. Более резкое и затяжное движение, которое выведет доходность облигаций выше 0%, может положить конец любым разговорам о замедлении экстренных покупок бондов в ближайшем будущем.

3. РЫНОК СЫРЬЯ НА ВЗЛЕТЕ

Рынки сырья и энергетики в этом году на подъеме, зафиксировав синхронный рост цен, которого не наблюдалось более десяти лет.

Нефть стоит около $70 за баррель, что является самым высоким показателем более чем за два года, а открытие экономик подтолкнуло промышленные металлы к рекордным высотам.

Китай, который более десяти лет оказывал ключевое влияние на мировые рынки металлов, теперь обещает сдерживать необоснованный рост цен для потребителей. Это может принести облегчение импортерам сырья, столкнувшимся с инфляционным давлением. Однако еще предстоит выяснить, не ухудшит ли этот шаг перспективы восстановления экономики развивающихся стран, зависящих от сырьевых товаров.

4. ПАРЯЩИЙ "КИВИ"

Стратегия Новой Зеландии по борьбе с вирусом обеспечила восстановление экономики намного раньше, чем ожидалось, а это значит, что вскоре она может присоединиться к Норвегии и Канаде и начать планировать повышение ставок.

Резервный банк Новой Зеландии на февральской встрече не рассматривал возможность повышения ставки, однако заседание 26 мая состоится на фоне стимулирующего бюджета, резкого роста показателей деловой активности и инфляции, а также директивы правительства учитывать динамику рынка жилья при принятии решений о политике.

5. ПРОДАВАЙ В МАЕ

Рынки предвидели это - они достигли рекордных максимумов задолго до того, как в первом квартале компании зафиксировали один из самых сильных скачков прибыли за всю историю. В связи с этим участники рынка встретили хорошие квартальные отчеты без особого энтузиазма.

Может, это стратегия "Продавай в мае и уходи"? До конца месяца осталось чуть больше недели, S&P 500 после трех месяцев роста находится на отрицательной территории, а европейский индекс STOXX 600 едва держится на плаву.

Однако второй квартал дает повод для радости: как ожидается, прибыль компаний S&P 500 вырастет почти на 62%, а европейских компаний - примерно на 93%.

(Ира Иосебашвили и Сакиб Икбал Ахмед в Нью-Йорке; Том Уэстбрук в Сингапуре; Дара Ранасингхе и Карин Строкер в Лондоне и Данило Масони в Милане; при участии Суджата Рао.; Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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