Доллар опустился до трехмесячного минимума, биткоин восстанавливается после обвала

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ЛОНДОН, 24 мая (Рейтер) - Курс доллара находится вблизи трехмесячного минимума к корзине основных мировых валют, поскольку ожидание активного восстановления мировой экономики поддерживает более рисковые валюты.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,08% до 89,944​ к 14:53 МСК. В пятницу индикатор достиг самой низкой отметки за три месяца - 89,646 пункта.

Аналитики ждут данных о расходах американцев и инфляции в США, которые будут обнародованы в пятницу и могут указать на ускорение темпов роста потребительских цен, что в свою очередь может стать аргументом в пользу постепенного сворачивания стимулов Федрезерва.

Евро вырос на 0,21% до $1,2205​. За последние три месяца единая европейская валюта укрепилась на 4% в паре с долларом.

"Хотя США стали лидером в открытии экономики в первом квартале, Европа догоняет и обладает потенциалом к дальнейшему прогрессу, что поддерживает евро", - сказал Джун Арачи из Rakuten Securities.

Фунт стерлингов опустился на 0,17% до $1,4123​. Японская иена практически не меняется и торгуется на уровне 108,95 иены за доллар.

Биткоин вырос на 8,41% до $37.625, отыграв часть потерь воскресенья, когда курс криптовалюты падал до $31.107.

Эфириум подскочил на 12,82% до $2.367,36.

(Иэн Уитерс при участии Хидэюки Сано. Перевел Владимир Садыков. Редактировали Елизавета Журавлева и Анна Козлова.)

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