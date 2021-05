Японские акции выросли благодаря надеждам на восстановление мировой экономики

Новости





ТОКИО, 24 мая (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили в плюсе торги понедельника вслед за ростом американских акций в пятницу после публикации сильных данных об активности в производственном секторе США.

Индекс Nikkei вырос на 0,17% до 28.364,61 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,44% до 1.913,04 пункта.

Американский индекс Dow Jones Industrial Average вырос в пятницу после того, как данные указали на ускорение роста деловой активности в США в начале мая на фоне сильного внутреннего спроса.

"После подъема индекса Dow (в пятницу) инвесторы пересмотрели свои взгляды на рост мировой экономики, и этим объясняется сильная динамика транспортных компаний и автопроизводителей", - сказал Соичи Арисава из IwaiCosmo Securities.

"Но эта тенденция может оказаться временной, поскольку впереди нас ждет много неопределенностей. Если экономика будет расти быстрыми темпами, то появится вероятность сворачивания стимулов, что приведет к падению фондовых рынков".

Сектор морских перевозок стал лидером роста, прибавив 5,31%. Субиндекс авиакомпаний вырос на 2,70%.

Подъем возглавили акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, Nippon Yusen KK и Shinsei Bank Ltd, подорожавшие на 7,64%, 5,63% и 5,19% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Pacific Metals Co Ltd, Marui Group Co Ltd и SoftBank Group Corp, подешевевшие на 2,81​%, 2,31% и 2,23% соответственно.

Цена бумаг Toyota Motor выросла на 1,05% и обновила рекордный максимум по итогам второй сессии кряду. Котировки Honda Motor и Nissan Motor повысились на 1,51% и 0,89% соответственно.

Между тем капитализация ритейлера J.Front Retailing сократилась на 2,02%, Marui Group - на 2,31%, оператора универмагов Isetan Mitsukoshi Holdings - на 1,26%.

