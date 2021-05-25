Доллар снижается после обещаний чиновников ФРС сохранять ставки

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СИНГАПУР, 25 мая (Рейтер) - Доллар снизился во вторник после того, как экономические данные в США оказались хуже ожиданий, а чиновники ФРС заверили в продолжении мягкой денежно-кредитной политики, развеяв опасения инвесторов о повышении процентных ставок из-за более высокой инфляции.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,26% до 89,613​ к 09:45 МСК.

Фунт стерлингов поднялся на 0,3% до $1,4198.

"Похоже, рынки начинают прислушиваться к утверждению ФРС о том, что резкое повышение инфляции, скорее всего, будет временным", - сказал Родриго Катрил из National Australia Bank. "Временное повышение цен не должно привести к отмене стимулирующей политики центральных банков".

Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась на уровне 1,6063%, чуть выше двухнедельного минимума.

Японская иена подорожала на 0,1%​ к доллару до 108,63 иены.

"Осси" подорожал на 0,26% до $0,7772​, а новозеландский доллар поднялся на 0,32% до $0,7238​.

Инвесторы теперь ждут данных о деловом климате в Германии во вторник, а также данных о рынке жилья в США и выступлений должностных лиц центральных банков в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах.

Биткоин снизился на 0,15% до $38.782,44, в то время как эфириум колебался возле $2.650,34.

Криптовалюты восстановились в понедельник, отвоевывая позиции после распродажи в выходные дни, спровоцированной новыми ограничениями со стороны китайских властей.

(Том Уэстбрук при участии Кевина Бакленда. Перевел Калеб Дэвис. Редакторы Ольга Девятиярова и Анна Козлова)

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