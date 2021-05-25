Японские акции закрылись ростом вслед за Уолл-стрит
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ТОКИО, 25 мая (Рейтер) - Японские акции закрылись в плюсе во вторник за счет роста бумаг технологических компаний вслед за Nasdaq, хотя опасения вокруг слабого восстановления экономики, связанные с медленными темпами вакцинации, ограничили подъем.
"Акции с высокой стоимостью подтолкнули японский рынок к росту после сильного подъема основных индексов США", - сказал Норихиро Фудзито из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
"По сути, на рынок давят опасения в связи с медленной реакцией Японии на пандемию... Темпы осуществления японской программы вакцинации по-прежнему несравнимы с ЕС и США".
Индекс Nikkei вырос на 0,67% до 28.553,98 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,34% до 1.919,52 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 1,55%.
Подъем возглавили акции Konami Holdings Corp, Kobe Steel и Japan Steel Works, подорожавшие на 4,29%, 3,85% и 3,63% соответственно.
(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактировала Ольга Девятиярова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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