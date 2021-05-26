Доллар держится близ минимумов после прогноза ФРС, киви растет в ожидании повышения ставки

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ТОКИО, 26 мая (Рейтер) - Доллар держался вблизи пятимесячного минимума к другим основным валютам в среду после того, как Федеральная резервная система подчеркнула, что доходность госдолга останется низкой из-за мер стимулирования. При этом новозеландский доллар вырос после комментариев центрального банка об ужесточении денежно-кредитной политики.

Евро был малоподвижен возле $1,2248​ к 9:40 МСК.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,04% до 89,677​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,23% до 6,3952​, а на офшорном рынке подорожал 0,39% до 6,3865.

Новозеландская валюта подскочила после того, как центральный банк указал на возможность повышения процентной ставки к сентябрю следующего года в своем заявлении о денежно-кредитной политике. Новозеландский доллар поднялся на 1,13% до $0,7309​.

"Есть несколько центральных банков, которые сейчас, по-видимому, ближе к принятию политики ужесточения, чем Федеральная резервная система, и рынки чувствуют это", - сказал Имре Спейзер из Westpac.

После комментариев центрального банка Спейзер отметил, что может пересмотреть свой прогноз по новозеландскому доллару, ожидая, что к концу года курс достигнет $0,76.

Между тем чиновники ФРС повторили мнение главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что рост инфляции будет временным и мягкая денежно-кредитная политика по-прежнему целесообразна.

"Я еще не видел ничего, что убедило бы меня изменить свою полную поддержку нашей аккомодационной позиции", - сказал во вторник председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс.

"Сейчас политика имеет наиболее правильную форму, - сказала CNBC глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. - Нам нужно набраться терпения."

Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась на уровне 1,5740%.

Японская иена подешевела на 0,09% по отношению к доллару до 108,86 иены.

(Кевин Бакленд. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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