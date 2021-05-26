Опасения вокруг инфляции и коронавируса сдержали рост японских акций
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ТОКИО, 26 мая (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись небольшим ростом в среду, увеличившись пятую сессию подряд, поскольку неопределенность в отношении глобальной инфляции и опасения вокруг коронавируса в стране не позволили инвесторам протестировать ключевые уровни сопротивления.
"Многие игроки, проп-трейдеры, розничные инвесторы, ... все активно торгуют в текущих диапазонах", - сказал Такео Камаи из CLSA.
Рост числа случаев заболеваний COVID-19 остается проблемой для Японии, поскольку правительство, похоже, продолжает готовить Олимпийские игры в июле, несмотря на призывы отменить их.
Индекс Nikkei вырос на 0,31% до 28.642,19 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,06% до 1.920,67 пункта.
Подъем возглавили акции Keisei Electric Railway Co, Kawasaki Heavy Industries и IHI Corp, подорожавшие на 5,22%, 4,34% и 4,16% соответственно.
(Хидэюки Сано. Перевел Калеб Дэвис. Редактировала Ольга Девятиярова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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