ЕЦБ пока рано сокращать экстренную покупку облигаций -- член руководства

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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 26 мая (Рейтер) - Европейский центральный банк не должен снижать темпы покупки активов со следующего месяца, сказал в среду член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта.

По мере восстановления экономики на ЕЦБ растет давление с тем, чтобы регулятор начал сворачивать чрезвычайные меры. Но несколько членов руководства центробанка в последние дни высказались против, сигнализировав о том, что сокращение покупок активов по итогам заседания 10 июня крайне маловероятно.

"Условия, которые мы наблюдаем сегодня, не оправдывают снижения темпов покупок, и обсуждение поэтапного отказа от PEPP (экстренной программы скупки активов) все еще явно преждевременно", - сказал Панетта в интервью Nikkei.

"В действительности сейчас мы наблюдаем дальнейший нежелательный рост доходности после подъема, который мы видели ранее в этом году", - добавил он, предупредив, что более высокая доходность и связанное с этим укрепление евро ослабляют инфляцию, что противоречит целям ЕЦБ.

Глава центрального банка Греции Яннис Стурнарас высказал похожее мнение во вторник, в то время как глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала на прошлой неделе, что любые разговоры о сокращении экстренной покупки облигаций преждевременны.

Программа ЕЦБ на 1,85 триллиона евро ($2,27 триллиона), которая действует до конца марта, должна сначала нейтрализовать влияние пандемии на инфляцию, сказал Панетта, а затем обеспечить более устойчивое ценовое давление.

"Преждевременный отказ от поддержки рискует задушить восстановление", - добавил он.

($1 = 0,8163 евро)

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(Балаж Кораньи. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Марина Боброва)

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