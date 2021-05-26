ЕЦБ пока рано сокращать экстренную покупку облигаций -- член руководства
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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 26 мая (Рейтер) - Европейский центральный банк не должен снижать темпы покупки активов со следующего месяца, сказал в среду член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта.
По мере восстановления экономики на ЕЦБ растет давление с тем, чтобы регулятор начал сворачивать чрезвычайные меры. Но несколько членов руководства центробанка в последние дни высказались против, сигнализировав о том, что сокращение покупок активов по итогам заседания 10 июня крайне маловероятно.
"Условия, которые мы наблюдаем сегодня, не оправдывают снижения темпов покупок, и обсуждение поэтапного отказа от PEPP (экстренной программы скупки активов) все еще явно преждевременно", - сказал Панетта в интервью Nikkei.
"В действительности сейчас мы наблюдаем дальнейший нежелательный рост доходности после подъема, который мы видели ранее в этом году", - добавил он, предупредив, что более высокая доходность и связанное с этим укрепление евро ослабляют инфляцию, что противоречит целям ЕЦБ.
Глава центрального банка Греции Яннис Стурнарас высказал похожее мнение во вторник, в то время как глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала на прошлой неделе, что любые разговоры о сокращении экстренной покупки облигаций преждевременны.
Программа ЕЦБ на 1,85 триллиона евро ($2,27 триллиона), которая действует до конца марта, должна сначала нейтрализовать влияние пандемии на инфляцию, сказал Панетта, а затем обеспечить более устойчивое ценовое давление.
"Преждевременный отказ от поддержки рискует задушить восстановление", - добавил он.
($1 = 0,8163 евро)
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Балаж Кораньи. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html