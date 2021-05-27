Доллар растет, трейдеры ждут данных об инфляции в США

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СИНГАПУР, 27 мая (Рейтер) - Доллар в четверг мало меняется, и валюту поддерживают признаки того, что Федеральная резервная система готова начать обсуждение ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как юань достиг трехлетнего максимума, поскольку центральный банк Китая отказался от ограничения роста валюты.

Инвесторы активно наращивают короткие позиции в долларе в ожидании углубления дефицита торгового баланса и счета текущих операций США по мере восстановления мировой экономики после пандемии. Однако даже малейшего намека на сворачивание стимулов достаточно, чтобы сдержать дальнейшие продажи американской валюты, и после неожиданно резкого роста потребительских цен в США в апреле рынки напряженно ждут публикации данных о рабочих местах и ВВП США в четверг и данных об инфляции в пятницу.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,03% до 90,068​ к 09:50 МСК. Евро вырос на 0,01% до $1,2191.

Новозеландский доллар поднялся на 0,1% до $0,7287​. "Киви" вырос до $0,7316 в среду после того, как Резервный банк Новой Зеландии намекнул на повышение ставки в 2022 году.

Юань вырос после того, как ЦБ Китая установил центральный паритетный курс выше 6,4 за доллар, что трейдеры истолковали как признак того, что регулятор допустит дальнейший рост валюты. [CNY/]

Юань на материковом рынке вырос на 0,18% до 6,3793​, на офшорном рынке - подорожал 0,1% до 6,3722.

Биткоин снизился на 2,71% до $38.244,62.

"Ожидайте увеличения короткого покрытия в долларе США, поскольку инвесторы надеются на положительные сюрпризы от статистики США сегодня и завтра", - говорится в записке аналитиков DBS Bank в Сингапуре.

(Том Уэстбрук. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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