Nikkei закрылся снижением из-за фиксации прибыли, опасений по поводу пандемии

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ТОКИО, 27 мая (Рейтер) - Японские акции закрылись снижением в четверг, так как инвесторы сократили свои позиции после ралли, а возможное продление связанных с коронавирусом ограничительных мер усилило опасения по поводу экономического роста в стране.

Индекс Nikkei снизился на 0,33% до 28.549,01 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,5% до 1.911,02 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,59%.

"Мы можем сказать, что рынок упал из-за фиксации прибыли, но впереди нас также ждет неопределенность, которая заставляет инвесторов проявлять осторожность", - сказал Такатоси Итосима из Pictet Asset Management.

"Иностранные инвесторы особенно скептически относятся к темпам вакцинации от COVID-19 в Японии, в то время как экономические перспективы остаются неясными, поскольку Япония склоняется к продлению чрезвычайного положения".

Лидерами снижения стали бумаги Toyota Tsusho Corp, Japan Exchange Group Inc и JFE Holdings Inc, подешевевшие на 7​%, 4,98% и 4,08% соответственно.

(Дзюнко Фудзита и Кевин Бакленд. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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