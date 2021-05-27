Доллар снижается в ожидании данных об инфляции, юань обновил 3-летний максимум

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ЛОНДОН, 27 мая (Рейтер) - Доллар немного снизился в четверг, так как инвесторы взвешивали признаки того, что ФРС приблизилась к обсуждению сворачивания стимулов, в то время как трейдеры ждали публикации данных об инфляции в США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,07% до 89,979​ к 14:45 МСК.

Китайский юань обновил трехлетний максимум, поскольку инвесторы стали более уверенными в том, что центральный банк страны допустит дальнейший рост валюты в условиях восстановления экономики.

Юань на материковом рынке вырос на 0,25% до​ 6,3745​, а на офшорном рынке - на 0,16% до 6,3685.

Евро был стабилен на уровне $1,2196​. Японская иена мало менялась в паре с долларом, торгуясь вблизи 109,17 иены.

Фунт стерлингов опустился до недельного минимума в $1,4092, прежде чем немного восстановиться, поднявшись на 0,35% до $1,4168.

Новозеландский доллар продолжил рост после достижения 3-х месячного максимума накануне, когда центральный банк страны намекнул на повышение ставки в 2022 году.

"В то время как разговоры о сворачивании стимулов держали инвесторов в напряжении, что приводит рынки к волатильности, мы считаем, что центральный банк США даст предупреждение заблаговременно, прежде чем менять свою политику", - сказал Марк Хефеле из UBS Global Wealth Management.

(Томми Уилкс. Перевел Калеб Дэвис. Редактировала Ольга Девятиярова)

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