Япония может продлить чрезвычайное положение в Токио до 20 июня -- NHK

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Actual building in Shibuya featured in a miniature model in a 1:1000 scale version of Tokyo at Mori Building Urban Lab, is pictured in Tokyo, Japan, April 27, 2021. Picture taken April 27, 2021. REUTERS/Akira Tomoshige
Actual building in Shibuya featured in a miniature model in a 1:1000 scale version of Tokyo at Mori Building Urban Lab, is pictured in Tokyo, Japan, April 27, 2021. Picture taken April 27, 2021. REUTERS/Akira Tomoshige

ТОКИО (Рейтер) - Япония намерена продлить чрезвычайное положение в Токио и некоторых других регионах на три недели до 20 июня, передала в четверг национальная вещательная компания NHK.

Пандемия COVID-19 в Японии не показывает признаков ослабления, в то время как до запланированного начала летних Олимпийских игр в столице страны остается менее двух месяцев.

(Макико Ямазаки. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters