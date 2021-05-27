Япония может продлить чрезвычайное положение в Токио до 20 июня -- NHK
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ТОКИО (Рейтер) - Япония намерена продлить чрезвычайное положение в Токио и некоторых других регионах на три недели до 20 июня, передала в четверг национальная вещательная компания NHK.
Пандемия COVID-19 в Японии не показывает признаков ослабления, в то время как до запланированного начала летних Олимпийских игр в столице страны остается менее двух месяцев.
(Макико Ямазаки. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html