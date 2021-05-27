Мировые акции будут расти умеренными темпами, коррекция маловероятна

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БАНГАЛОР, 27 мая (Рейтер) - Мировые фондовые рынки продолжат расти в этом году благодаря уверенному восстановлению экономики и доходов, но любое ускорение инфляции ослабит этот энтузиазм, согласно проведенным Рейтер опросам аналитиков, большинство из которых говорят, что коррекция в ближайшем будущем маловероятна.

Примерно в это же время в прошлом году мировые рынки акций понесли значительные потери от экономического ущерба, вызванного пандемией, но за этим последовал крупномасштабный подъем при поддержке беспрецедентных стимулов и наметившегося восстановления.

Несмотря на значительный рост акций в этом году, поток новостей, связанных с инфляцией, раскачивал финансовые рынки: бумаги снижались на фоне данных, указывающих на увеличение ценового давления, и росли при подтверждениях "голубиных" намерений регуляторов.

Опросы Рейтер, проведенные 10-26 мая с участием почти 300 стратегов рынка, показали, что все 17 исследуемых фондовых индексов будут расти в этом году, тогда как годовой подъем почти каждого будет выражаться двузначными числами.

"Когда дело доходит до оценки рыночной ситуации, мы придерживаемся мнения, что "стакан наполовину полный". Мы будем продолжать бдительно следить за перспективами ребалансировки... поскольку мы ожидаем, что ставки и акции будут расти", - отметил Эхиварио Эфейни из Bank of America.

"С точки зрения более широкой экономической среды, мы находимся ближе к середине цикла, чем к его концу, и этот рост в настоящее время... удивляет сильнее, чем ожидалось".

Однако прогнозируемый рост 15 из 17 бирж до конца года уступает показателям за прошедший год, что говорит о более скромном подъеме, сконцентрированном на отдельных секторах, а не о широком и значительном росте.

"Ротация на фондовых рынках может продолжаться в течение следующих нескольких лет, поскольку многие из факторов, которые работали в ее пользу с конца прошлого года, возвращаются", - отметил Оливер Аллен из Capital Economics.

"Однако мы ожидаем, что доходность облигаций, особенно в США, возобновит свой рост. Между тем, мы прогнозируем сильное восстановление мировой экономики, что повысит относительную привлекательность дорогостоящих акций."

На вопрос о том, какова вероятность роста корпоративных доходов в оставшуюся часть этого года, более 80% стратегов, или 92 из 114, ответили, что они вырастут, при этом 49 из них ожидали значительного подъема. Остальные 22 ответили, что доходы будут снижаться или останутся неизменными.

(Рахул Карунакар, при участии корреспондентов в Бангалоре, Лондоне, Мехико, Милане, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Буэнос-Айресе, Токио и Торонто. Перевела Ольга Вишневская. Редактировала Ольга Девятиярова)

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