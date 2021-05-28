Япония может продлить режим ЧП перед Олимпиадой

Новости





ТОКИО, 28 мая (Рейтер) - Власти Японии в пятницу могут продлить действие режима чрезвычайного положения в Токио и других регионах примерно на три недели, до 20 июня, поскольку пандемия коронавируса в стране не ослабевает, а до летних Олимпийских игр остается менее двух месяцев.

Изначально предполагалось, что режим ЧП в Токио и восьми других префектурах завершится 31 мая.

Предложение продлить действие чрезвычайных мер уже обсудили и одобрили эксперты, официальное заявление от премьер-министра Ёсихидэ Суги ожидается в течение дня.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

(Чанг-Ран Ким при участии Линды Зиг и Даниэля Леуссинка. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html