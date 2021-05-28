Фунт стерлингов вблизи трехмесячного пика за счет ожиданий повышения ставки

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ТОКИО, 28 мая (Рейтер) - Фунт стерлингов удерживается вблизи максимума трех месяцев к доллару в пятницу на фоне растущих ожиданий более скорого, чем ожидалось, повышения ставок Банком Англии. Инвесторы ждут выхода данных о расходах населения в США.

Фунт опустился на 0,17% до $1,4181 к 09:26 МСК после роста на 0,58% в четверг, когда чиновник Банка Англии сообщил, что регулятор может повысить ставки уже в первом полугодии 2022 года.

Евро подешевел на 0,12% до $1,2177, удерживаясь ниже достигнутого во вторник максимума пяти с половиной месяцев на уровне $1,2266, так как "голубиные" комментарии чиновников Европейского центробанка оказали давление на валюту.

Доллар подорожал к японская иене на 0,07%​ до 109,88 иены, вырвавшись из узкого диапазона, в котором торговался последние несколько недель, и достигнув максимума примерно за семь недель.

Давление на иену оказали опасения по поводу задержки в восстановлении экономики Японии после сообщений СМИ о том, что власти страны планируют продлить режим ЧП в Токио и некоторых других регионах на три недели до 20 июня.

Курс доллара вырос за счет более высокой доходности гособлигаций США после сообщения New York Times о том, что президент Джо Байден в пятницу представит бюджет на 2022 год в размере $6 триллионов.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю составило 406.000 с учетом сезонных колебаний, снизившись сильнее ожиданий, поскольку компании отчаянно нуждаются в сотрудниках для удовлетворения растущего спроса, вызванного быстро восстанавливающейся экономикой.

"Количество новых обращений за пособиями, которое мы только что увидели, было довольно хорошим, поэтому очевидно, что растут ожидания хороших показателей трудовой статистики, которая выйдет на следующей неделе", - сказал Юкио Исидзуки из Daiwa Securities.

В фокусе - данные о расходах населения в США, которые будут опубликованы в 15.30 МСК. Высокий показатель ценового индекса может усилить ожидания ужесточения политики ФРС.

Юань на материковом рынке вырос на 0,13% до​ 6,3738 за доллар, на офшорном рынке - был малоподвижен вблизи 6,3701. Накануне валюта достигла максимума трех лет на фоне предположений, что китайский центробанк будет спокойно реагировать на укрепление юаня в условиях восстановления экономики страны.

Биткоин упал на 4,55% до $36.750,69, эфириум - на 7,06% до $2.547,42.

(Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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