Японские акции выросли благодаря прогрессу в вакцинации

ТОКИО, 28 мая (Рейтер) - Фондовые индексы Японии показали существенный рост в пятницу на фоне устойчивого прогресса в вакцинации, повысившего оптимизм относительно быстрого восстановления экономики.

Индекс Nikkei вырос на 2,1% до 29.149,41 пункта. Индикатор закрылся выше отметки в 29.000 пунктов впервые с 10 мая. Более широкий индекс Topix прибавил 1,91% до 1.947,44 пункта.

С начала недели Nikkei вырос на 2,94%, Topix - на 2,24%.

"Рост сегодня был чрезмерным, и этот подъем не отражает силу фундаментальных показателей японских рынков", - сказал Судзи Хосои из Daiwa Securities.

"Это отскок от вчерашней распродажи, связанной с запланированным пересмотром индекса MSCI, а также результат фиксирования прибыли в конце месяца", - добавил он.

Распространение вакцин от коронавируса улучшило настроение рынка, поскольку инвесторы надеются, что устойчивые темпы вакцинации помогут ускорить восстановление экономики, говорят участники рынка.

Рост возглавили циклические акции, включая производителей цветных металлов, стали и машинного оборудования.

Также подорожали акции железнодорожных компаний. Котировки Central Japan Railway выросли на 2,52%, East Japan Railway - на 2,02%.

Подъем возглавили акции Toyo Seikan Group Holdings Ltd, Pacific Metals Co Ltd и Hino Motors Ltd, подорожавшие на 9,21%, 8,3% и 7,14% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги CyberAgent Inc, Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd и Kao Corp, подешевевшие на 3,31​%, 1,81% и 1,39% соответственно.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

