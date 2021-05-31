Промпроизводство в Японии выросло за счет спроса на товары промышленного назначения

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ТОКИО, 31 мая (Рейтер) - Промышленное производство в Японии продолжило расширяться в апреле благодаря восстановлению спроса на товары промышленного назначения, особенно на ключевых экспортных рынках, показали официальные данные в понедельник.

Промпроизводство в Японии выросло на 2,5% в апреле, ускорившись по сравнению с 1,7% в марте, но существенно недотянув до прогноза в 4,1%.

Рост оказался ограниченным на фоне снижения производства автомобилей из-за дефицита полупроводников.

Объем розничных продаж в Японии в апреле подскочил на 12% в годовом выражении при прогнозе роста на 15,3% - в основном за счет эффекта статистической базы, но также благодаря росту спроса на потребительские товары и одежду. При этом в месячном выражении с поправкой на сезонность продажи снизились на 4,5%.

(Дэниел Леуссинк и Ёсифуми Такемото. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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