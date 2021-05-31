Доллар около максимума 2 мес к иене после данных об инфляции в США

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ТОКИО, 31 мая (Рейтер) - Доллар удерживался около двухмесячного максимума против иены в понедельник после того, как ключевой показатель инфляции в США отразил более значительный рост цен, чем ожидалось, поддерживая надежды на возможное сокращение объемов скупки активов Федеральной резервной системой.

Доллар США снизился на 0,05% к японской иене до 109,77 к 09:34 МСК, но торговался вблизи максимума с начала апреля в 110,20, достигнутого в пятницу.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,03% до 90,059​. Евро торговался у отметки $1,2189​. Фунт стерлингов опустился на 0,04% до $1,4182​.

Базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE), вырос на 0,7%​ в месячном выражении и подскочил на 3,1% в годовом.​

Хотя высокие показатели были частично обусловлены эффектом базы - цены упали в апреле 2020 года из-за локдаунов - и ожидается, что в годовом исчислении рост показателя замедлится позже в этом году, некоторые инвесторы по-прежнему нервничают.

"Если мы увидим, что инфляция постоянно превышает 2%, это может оказать повышательное давление на заработную плату. Есть риск, что инфляция будет выше, чем ожидается", - сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities.

В то время как торговля валютами стран G10 была относительно спокойной из-за выходного дня в Великобритании и США в понедельник, китайский юань сохранил бычий настрой, несмотря на то, что Пекин, похоже, активизирует усилия по сдерживанию роста валюты.

Юань на материковом рынке снизился на 0,03% до​ 6,369​, на офшорном рынке - на 0,12% до 6,3662.

Биткоин снизился на 2,41% до $34.818,75.

Эфириум подешевел на 1,38% до $2.357,04.

(Хидэюки Сано. Перевела Ольга Вишневская. Редактировала Ольга Девятиярова)

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